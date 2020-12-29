3,5 года получил житель Алтайского края за истязания маленьких детей

34-летнему жителю Заринского района вынесли приговор за истязание маленьких детей, неисполнение обязанностей по их воспитанию, а также за приобретение и хранение наркотиков.

У неоднократно судимого жителя села Хмелевка на воспитании находилось шесть детей, трое из которых — дети сожительницы от предыдущего брака.

С августа 2018 по декабрь 2019 года мужчина беспричинно истязал малолетних из-за любой провинности — недовольство поведением, отказ от сна, школьная неуспеваемость и многое другое.

«Отец причинял всем детям побои, нанося телесные повреждения руками, ногами и различными предметами. На протяжении длительного времени мужчина издевался над детьми, причиняя им нравственные и физические и психические страдания», — сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Пока дети проживают в одном из центров помощи, так как родная мама скончалась в январе этого года.

В ходе расследования уголовного дела также выяснилось, что в ноябре 2019 мужчина незаконно приобрел и хранил марихуану массой в высушенном состоянии 147 граммов, что является крупным размером.

В ходе следствия он полностью признал вину.

Суд признал сельчанина виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.