Годовалые близнецы умерли от неизвестного яда на Дальнем Востоке

Вечером 26 мая двоих братьев доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии с острым отравлением. Детей поместили в реанимацию, но через несколько часов они скончались.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия и назначен ряд экспертиз.
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Основная версия — отравление ядом, по предварительным данным, — через комбинезоны, пишет «КП — Хабаровск». 30-летняя мама купила одежду и примерила на детей уже дома.
Одному из малышей стало плохо — он покрылся синими пятнами и участилось дыхание. Уже без сознания его привезли в больницу. Через два часа аналогичные симптомы появились у его брата. Развился отек легких и дети скончались, не приходя в сознание.
Диагноз — отравление ядом, по предварительным данным, — крысиным, сообщает издание.