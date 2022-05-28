Годовалые близнецы умерли от неизвестного яда на Дальнем Востоке

В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края два годовалых близнеца скончались в реанимации в результате отравления, сообщил СК РФ. Расследование трагедии держат на контроле в центральном аппарате ведомства.

Вечером 26 мая двоих братьев доставили в центральную районную больницу в тяжелом состоянии с острым отравлением. Детей поместили в реанимацию, но через несколько часов они скончались.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Проводятся следственные действия и назначен ряд экспертиз.

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Основная версия — отравление ядом, по предварительным данным, — через комбинезоны, пишет «КП — Хабаровск». 30-летняя мама купила одежду и примерила на детей уже дома.

Одному из малышей стало плохо — он покрылся синими пятнами и участилось дыхание. Уже без сознания его привезли в больницу. Через два часа аналогичные симптомы появились у его брата. Развился отек легких и дети скончались, не приходя в сознание.

Диагноз — отравление ядом, по предварительным данным, — крысиным, сообщает издание.