Годовалый ребенок выпал из окна в Москве. Что об этом известно и выжила ли малышка

Страшное падение: что произошло?
Как сообщает «АиФ», накануне девочка заболела. 26-летняя мать вызвала врача, у ребенка диагностировали «инфекцию дыхательных путей» и назначили лечение. Однако через несколько часов женщина выкинула дочь в окно в одном памперсе.
Каким был удар?
По предварительной версии, малышка упала на ветки. Они амортизировали удар, но дерево раскололось.
А что говорят очевидцы?
Жительница Чертаново Ольга поделилась, что услышала истошный крик сверху дома.
«На окне предпоследнего этажа сидела женщина и истошно вопила. Душераздирающий нечеловеческий крик», — сказала она.
«Проходила мимо и увидела полицию, много машин. Узнала у очевидцев, что на земле обнаружили ребенка», — говорит Галина.
Что с женщиной?
Издание со ссылкой на прокуратуру пишет, что женщина пыталась покончить с собой. Ее госпитализировали.
Как мать вела себя раньше?
По словам соседей, за несколько дней до трагедии женщина вела себя странно. Кроме того, утверждают очевидцы, она несколько лет назад проходила лечение у психиатров.
Уголовное дело возбудили?
Да. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса «Покушение на убийство малолетнего ребенка».
Что о состоянии девочки говорили врачи?
Ранее врачи говорили, что девочка находится в тяжелейшем состоянии. Прогнозов они не давали.
Малышка выжила?
Нет. Годовалая девочка скончалась, передает Telegram-канал Mash.