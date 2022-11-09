9 ноября
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Происшествия

Годовалый ребенок выпал из окна в Москве. Что об этом известно и выжила ли малышка

Женщину из Чертаново (Москва) подозревают в том, что она выбросила из окна 11-го этажа годовалую дочку. Девочка пролетела 30 метров вниз, и от ее падения раскололось дерево. Что произошло, остался ли жив ребенок, и что говорят врачи — в нашем материале.

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
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Страшное падение: что произошло?

Как сообщает «АиФ», накануне девочка заболела. 26-летняя мать вызвала врача, у ребенка диагностировали «инфекцию дыхательных путей» и назначили лечение. Однако через несколько часов женщина выкинула дочь в окно в одном памперсе.

Каким был удар?

По предварительной версии, малышка упала на ветки. Они амортизировали удар, но дерево раскололось.

Ольха. Ветка. Дерево
Ольха. Ветка. Дерево
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А что говорят очевидцы?

Жительница Чертаново Ольга поделилась, что услышала истошный крик сверху дома.

«На окне предпоследнего этажа сидела женщина и истошно вопила. Душераздирающий нечеловеческий крик», — сказала она.

«Проходила мимо и увидела полицию, много машин. Узнала у очевидцев, что на земле обнаружили ребенка», — говорит Галина.

Что с женщиной?

Издание со ссылкой на прокуратуру пишет, что женщина пыталась покончить с собой. Ее госпитализировали.

Медицина. Врач.
Медицина. Врач.
pexels.com

Как мать вела себя раньше?

По словам соседей, за несколько дней до трагедии женщина вела себя странно. Кроме того, утверждают очевидцы, она несколько лет назад проходила лечение у психиатров.

Уголовное дело возбудили?

Да. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса «Покушение на убийство малолетнего ребенка».

Что о состоянии девочки говорили врачи?

Ранее врачи говорили, что девочка находится в тяжелейшем состоянии. Прогнозов они не давали.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

Малышка выжила?

Нет. Годовалая девочка скончалась, передает Telegram-канал Mash.

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