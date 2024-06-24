Годовщина мятежа Евгения Пригожина. Как ЧВК «Вагнер» чуть не дошла до Москвы

24 июня 2023 года произошел ряд событий, известных как мятеж Евгения Пригожина. ЧВК «Вагнер» заняла Ростов-на-Дону, после чего колонны с людьми и тяжелой техникой двинулись в сторону Москвы. Частная военная компания обвинила Российскую армию в ударе по их тыловому лагерю. Подробнее о произошедшем год назад конфликте — разбор altapress.ru .

Причины мятежа

Поводом для начала вооруженного мятежа стало заявление Евгения Пригожина вечером 23 июня 2023 года. Он обвинил «военное руководство» РФ в ударе по позициям своего формирования, и пообещал выдвинуться на Москву с «маршем справедливости».

В Минобороны РФ обвинения Пригожина назвали информационной провокацией. ФСБ возбудила против него уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу» . С обращениями к «Вагнеру» выступили генерал Сергей Суровикин и первый замначальника ГРУ Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Они призвали бойцов ЧВК «остановиться и задуматься».

Захват Ростова-на-Дону

Вечером 23 июня пресс-служба ЧВК распространила аудиообращение Евгения Пригожина.

В ночь на 24 июня колонна бойцов "Вагнера" подошла к Ростову-на-Дону. "Вагнеровцы" быстро перекрыли въезды в город, оставив единственный путь через станицу Ольгинскую. Около 08:00 этого же дня Пригожин опубликовал видео из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Бойцы захватили расположенный рядом городской цирк, чтобы перекрыть все входы к зданию.

Ближе к 12;00 администрация города выступила с обращением к жителям и порекомендовала сохранять спокойствие. Тем, кто оказался в центре, власти рекомендовали избегать «мест, где находится военная техника».

Бои под Воронежем

Пока часть бойцов оставалась в Ростове, другие двигалась к Москве. Около полудня колонны с техникой «Вагнера» заметили в Воронежской области.

Примерно в 14:00 наемники сбили вертолет, который открыл огонь по их колонне. На нефтебазе Воронежа после этого начался пожар: загорелся резервуар с авиационным топливом.

За день мятежа ВКС России потеряли семь бортов, пять из которых не несли никакого вооружения. В их числе три Ми-8 МТПР и воздушный пункт управления на базе самолета Ил-18 со всем экипажем.

Около 16:30 техника ЧВК была уже в Липецкой области. На некоторых участках дорог по указу местных властей экскаваторами перекопали дорожное полотно.

Исход конфликта

Около 20:30 стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Евгением Пригожиным. Он договорился об остановке движения и заявил, что бойцам дадут гарантии безопасности.

В Кремле заявили, что наемники могут заключить контракт с Минобороны, либо уйти в Белоруссию вслед за главой ЧВК. Тем временем колонна Пригожина остановилась в 200 км от Москвы.

К полночи наемники покинули Ростов-на-Дону и направились в полевые лагеря.

27 июня уголовное дело о вооруженном мятеже было прекращено. Многие бойцы ЧВК заключили контракты с Минобороны.

Через два месяца Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

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