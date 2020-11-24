Годовую задержку зарплаты устроил своим работникам алтайский предприниматель

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам крестьянского фермерского хозяйства возбудили следователи в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении СКР.

Согласно данным правоохранителей, с сентября 2019 по ноябрь 2020 года глава крестьянского фермерского хозяйства в Кулундинском районе не выплачивал зарплату и выходное пособие работникам предприятия.

«Сотрудники организации не получили положенную по закону заработную плату и иные выплаты в размере более 207 тысяч рублей. При этом руководитель организации имел реальную возможность для выплат, поскольку в его распоряжении имелись денежные средства», — добавляют в ведомстве.

Теперь правоохранителям предстоит установить сумму невыплаченных денег, а также количество потерпевших.

Расследование продолжается.