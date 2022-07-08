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Происшествия

Голыми руками отбился от медведя оленевод

Якутский оленевод смог голыми руками отбиться от напавшего на него медведя.

Медведь.
Медведь.
открытые источники (CC0)

Инцидент произошел ночью 6 июля в отдаленной и труднодоступной местности, где из-за дождей размыло все берега, в результате чего образовались закрывающие обзор обрывы.

Мужчина увидел, что из темноты на него бежит медведь, и попытался скрыться, однако поскользнулся на мелководье и упал.

«Медведь схватил его за правую ногу, ниже колен, Гриша стал пинать его другой ногой, бил левой рукой, а правой кидался камнями», — рассказала женщина.

На происходящие среагировали привязанные неподалеку собаки, которые подняли громкий лай, пишет Lenta.ru. Одна из них сорвалась и смогла отогнать от Баишева медведя, пока другие оленеводы бегали за ружьями.

Той же ночью пострадавший проконсультировался по телефону с врачом, по назначению которого он промыл раны и принял антибиотики. Мужчина получил ранения ноги и руки, однако сейчас находится в хорошем состоянии и только хромает.

Эвакуация санитарным рейсом не потребовалась, так как в лагере есть все необходимые медикаменты, а врач контролирует состояние оленевода удаленно.

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