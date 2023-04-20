Голый барнаулец носился по подъезду с ножом и ранил пенсионера

Неизвестный стучался во все подряд квартиры и упорно ждал, пока кто-нибудь откроет ему дверь.
Жильцы вызвали полицию, но нарушителя спокойствия не забрали — лишь сделали предупреждение, чтобы шел домой.
Однако неадекватный мужчина поднялся на второй этаж и стал терроризировать жильцов уже там.
В итоге ему открыл дедушка, которого, по словам жителей дома, злоумышленник ударил ножом и сбежал. На полу заметили следы крови.
Собственники квартир переживают, что преступник разгуливает на свободе, и ситуация может повториться. При этом неизвестно, живет ли мужчина в этом доме сам или попал туда случайно.
Ранее неадекватный барнаулец крушил машины голыми руками и угрожал пешеходам.