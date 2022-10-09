Мужчина начал стрелять по полицейской машине и ранил сотрудника

Мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу по полицейском машине на западе Москвы. Один из сотрудников ранен. Об этом сообщают РИА Новости.

РИА Новости сообщили, что происшествие случилось в ночь на 9 октября.

Прибывшие на место полицейские обнаружили неадекватного мужчину, который открыл стрельбу в сторону патрульного автомобиля. Один из сотрудник ранен в ноги.

Другому полицейскому пришлось применить табельное оружие. Он ранил злоумышленника, и его задержали. Ему и пострадавшему сотруднику оказали медицинскую помощь.

По предварительным данным, на полицейских напал местный житель 1968 года рождения. У него изъяли оружие.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.