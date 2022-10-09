9 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Мужчина начал стрелять по полицейской машине и ранил сотрудника

Мужчина в неадекватном состоянии открыл стрельбу по полицейском машине на западе Москвы. Один из сотрудников ранен. Об этом сообщают РИА Новости.

Стрельба, оружие.
Стрельба, оружие.
СС0

РИА Новости сообщили, что происшествие случилось в ночь на 9 октября.

Прибывшие на место полицейские обнаружили неадекватного мужчину, который открыл стрельбу в сторону патрульного автомобиля. Один из сотрудник ранен в ноги.

Другому полицейскому пришлось применить табельное оружие. Он ранил злоумышленника, и его задержали. Ему и пострадавшему сотруднику оказали медицинскую помощь.

По предварительным данным, на полицейских напал местный житель 1968 года рождения. У него изъяли оружие.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость