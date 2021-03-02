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Происшествия

Голый сын депутата-единоросса сбил прокурора и устроил драку с полицией

В Астрахани возбудили уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, который сбил на пешеходном переходе супружескую пару, сообщает региональный СК.

ДТП. Астрахань.
ДТП. Астрахань.
соцсети.

Инцидент произошел 28 февраля. Молодой человек, управляя автомобилем Toyota Camry, сбил двух человек на пешеходном переходе.

«Местный житель 1994 года рождения, совершил столкновение с автомобилем Hyundai, который пропускал пешеходов. Мужчину 1977 года рождения и его супругу 1983 года рождения, а также водителя автомобиля Hyundai с различными травмами и переломами доставили в медучреждение», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, водитель оказал сопротивление сотрудникам полиции — с этим также разбирается следствие. После ДТП он отказался от медосвидетельствования.

Уголовное дело возбудили по факту «нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».


Как уточняет Life, молодой человек сбил военного прокурора с супругой. Автомобиль лихача развернуло, и он боком снес мужчину и женщину, переходящих в этот момент дорогу.

«При этом за рулем виновник аварии находился без штанов и нижнего белья», — отмечает издание.

Судя по кадрам с места ДТП, единственные предметы одежды на молодом человеке — кроссовки и пуховик

Водитель оказался сыном бывшего депутата местной думы — об этом изданию сообщил источник в правоохранительных органах.

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