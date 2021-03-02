Голый сын депутата-единоросса сбил прокурора и устроил драку с полицией

Инцидент произошел 28 февраля. Молодой человек, управляя автомобилем Toyota Camry, сбил двух человек на пешеходном переходе.

«Местный житель 1994 года рождения, совершил столкновение с автомобилем Hyundai, который пропускал пешеходов. Мужчину 1977 года рождения и его супругу 1983 года рождения, а также водителя автомобиля Hyundai с различными травмами и переломами доставили в медучреждение», — рассказали в ведомстве.