Голый сын депутата-единоросса сбил прокурора и устроил драку с полицией

Инцидент произошел 28 февраля. Молодой человек, управляя автомобилем Toyota Camry, сбил двух человек на пешеходном переходе.
«Местный житель 1994 года рождения, совершил столкновение с автомобилем Hyundai, который пропускал пешеходов. Мужчину 1977 года рождения и его супругу 1983 года рождения, а также водителя автомобиля Hyundai с различными травмами и переломами доставили в медучреждение», — рассказали в ведомстве.
Кроме того, водитель оказал сопротивление сотрудникам полиции — с этим также разбирается следствие. После ДТП он отказался от медосвидетельствования.
Уголовное дело возбудили по факту «нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Как уточняет Life, молодой человек сбил военного прокурора с супругой. Автомобиль лихача развернуло, и он боком снес мужчину и женщину, переходящих в этот момент дорогу.
«При этом за рулем виновник аварии находился без штанов и нижнего белья», — отмечает издание.
Судя по кадрам с места ДТП, единственные предметы одежды на молодом человеке — кроссовки и пуховик
Водитель оказался сыном бывшего депутата местной думы — об этом изданию сообщил источник в правоохранительных органах.