Голландские журналисты получили записи звонков главного российского подозреваемого в деле о сбитом малазийском Боинге

Телефонные разговоры записали украинские спецслужбы, сообщает «Эхо Москвы».
Переговоры Дубинский вёл в июле и августе 2014 года — до, во время и после катастрофы лайнера MH17. По ним голландские журналисты реконструировали произошедшие события.
Из них следует, что Дубинский, будучи руководителем разведки самопровозглашённой ДНР отвечал за транспортировку зенитно-ракетного комплекса и неоднократно созванивался со своим начальником, Игорем Гиркиным.
Незадолго до трагедии Дубинский много раз упоминал ракету Бук, которая нужна для противостояния украинским атакам. Но при этом о крушении самолета он узнал только через несколько часов.
По мнению европейских журналистов, это еще раз подтверждает версию Международной следственной группы и Совета безопасности Нидерланодов о том, что малазийский лайнер был сбит Буком, что отрицает Россия.
Отмечается, что прокуратура Нидерландов пока никак не комментирует утечку аудиозаписей по делу MH17, не подтверждают ее подлинность и не имеют представления, как аудиозаписи попали к журналистам, пишет ТАСС.
Напомним, что в этом деле в качестве подозреваемых фигурируют четверо человек: помимо Сергея Дубинского, в этом списке также россияне Игорь Гиркин и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.