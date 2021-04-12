12 апреля 4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Голландские журналисты получили записи звонков главного российского подозреваемого в деле о сбитом малазийском Боинге

Журналисты голландской программы Nieuwsuur (в переводе — «Час новостей») заявили, что получили доступ к тысячам телефонных разговоров Сергея Дубинского, бывшего офицера российской военной разведки. Он один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе.

Boeing-737x на первом испытательном полете.
Boeing-737x на первом испытательном полете.
Официальный сайт The Boeing Company.

Телефонные разговоры записали украинские спецслужбы, сообщает «Эхо Москвы».

Переговоры Дубинский вёл в июле и августе 2014 года — до, во время и после катастрофы лайнера MH17. По ним голландские журналисты реконструировали произошедшие события.

Из них следует, что Дубинский, будучи руководителем разведки самопровозглашённой ДНР отвечал за транспортировку зенитно-ракетного комплекса и неоднократно созванивался со своим начальником, Игорем Гиркиным.

Незадолго до трагедии Дубинский много раз упоминал ракету Бук, которая нужна для противостояния украинским атакам. Но при этом о крушении самолета он узнал только через несколько часов.

По мнению европейских журналистов, это еще раз подтверждает версию Международной следственной группы и Совета безопасности Нидерланодов о том, что малазийский лайнер был сбит Буком, что отрицает Россия.

Отмечается, что прокуратура Нидерландов пока никак не комментирует утечку аудиозаписей по делу MH17, не подтверждают ее подлинность и не имеют представления, как аудиозаписи попали к журналистам, пишет ТАСС.

Напомним, что в этом деле в качестве подозреваемых фигурируют четверо человек: помимо Сергея Дубинского, в этом списке также россияне Игорь Гиркин и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость