Голландские журналисты получили записи звонков главного российского подозреваемого в деле о сбитом малазийском Боинге

Журналисты голландской программы Nieuwsuur (в переводе — «Час новостей») заявили, что получили доступ к тысячам телефонных разговоров Сергея Дубинского, бывшего офицера российской военной разведки. Он один из четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского Boieng (рейс MH17) в 2014 году в Донбассе.

Телефонные разговоры записали украинские спецслужбы, сообщает «Эхо Москвы».

Переговоры Дубинский вёл в июле и августе 2014 года — до, во время и после катастрофы лайнера MH17. По ним голландские журналисты реконструировали произошедшие события.

Из них следует, что Дубинский, будучи руководителем разведки самопровозглашённой ДНР отвечал за транспортировку зенитно-ракетного комплекса и неоднократно созванивался со своим начальником, Игорем Гиркиным.

Незадолго до трагедии Дубинский много раз упоминал ракету Бук, которая нужна для противостояния украинским атакам. Но при этом о крушении самолета он узнал только через несколько часов.

По мнению европейских журналистов, это еще раз подтверждает версию Международной следственной группы и Совета безопасности Нидерланодов о том, что малазийский лайнер был сбит Буком, что отрицает Россия.

Отмечается, что прокуратура Нидерландов пока никак не комментирует утечку аудиозаписей по делу MH17, не подтверждают ее подлинность и не имеют представления, как аудиозаписи попали к журналистам, пишет ТАСС.

Напомним, что в этом деле в качестве подозреваемых фигурируют четверо человек: помимо Сергея Дубинского, в этом списке также россияне Игорь Гиркин и Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.