Голодный медведь задрал 12 лошадей депутата Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ, единоросс Сергей Веремеенко лишился 12 своих лошадей — их задрал медведь. Инцидент произошел в Тверской области. Об этом народный избранник рассказал в соцсети.

По словам Веремеенко, в лесах стало очень много медведей.

На вопрос пользователей, куда смотрели пастухи, депутат ответил, что «пили горькую», хотя «сами пастухи медведей боятся», пишет «Фонтанка».

Депутат отметил, что в прежние времена хищники могли задрать по две лошади в течение лета.

Веремеенко предполагает, что медведи перестали бояться людей и чаще нападать на лошадей после того, как в заповеднике «Чистый лес» запустили специальную программу по социализации, когда медвежат подращивают и выпускают в дикую природу, пишет bfm.ru.

«В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны!», — предупредил своих подписчиков депутат.

На конеферме депутата — породистые башкирские лошади.