Голодный медведь задрал 12 лошадей депутата Госдумы РФ

По словам Веремеенко, в лесах стало очень много медведей.
На вопрос пользователей, куда смотрели пастухи, депутат ответил, что «пили горькую», хотя «сами пастухи медведей боятся», пишет «Фонтанка».
Депутат отметил, что в прежние времена хищники могли задрать по две лошади в течение лета.
Веремеенко предполагает, что медведи перестали бояться людей и чаще нападать на лошадей после того, как в заповеднике «Чистый лес» запустили специальную программу по социализации, когда медвежат подращивают и выпускают в дикую природу, пишет bfm.ru.
«В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны!», — предупредил своих подписчиков депутат.
На конеферме депутата — породистые башкирские лошади.