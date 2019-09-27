Заключенный алтайской колонии устроил голодовку

Заключенный исправительного центра при колонии-поселении № 2 в Алтайском крае Дмитрий Дегтярев решил отказаться от еды, пишет Тайга.инфо. За голодающим смотрят врачи.

Голодовку Дегтярев объявил 20 сентября из-за несогласия с помещением в изолятор после коллективной жалобы в прокуратуру. Его поместили в изолятор из-за отказа от работы на автомойке.

По обращению его супруги УФСИН проводит проверку. Осужденного ежедневно осматривает врач, а его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, сообщили в ведомстве.

Жена заключенного рассказала журналистам, что в адрес супруга уже начались угрозы сексуальным насилием и насильным кормлением.

В исправительный центр при колонии-поселении Дегтярева отправили в марте 2019 года. Суд заменил ему остаток срока с лишения свободы на принудительные работы до июня 2022 года.

Он осужден по ч. 2 ст. 228 (хранение наркотиков в крупном размере). Впервые Дмитрия Дегтярева осудили в 2003 году за нанесения тяжкого вреда здоровью и грабеж. Позже он получал сроки за побои, нанесение легкого вреда и вышел условно-досрочно в 2011 году.