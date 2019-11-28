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Происшествия

Голуби травятся антигололедными средствами и массово гибнут от остановки сердца

Вблизи Сегежского Целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) в Карелии стали массово гибнуть птицы.

Зима. Голубь.
Зима. Голубь.
Михаил Хаустов

Местный Минсельхоз исследовал, в частности, погибших голубей. Выяснилось, что стала остановка сердца, написал в соцсетях глава республики Артур Парфенчиков.

У погибших голубей зафиксировано повышенное содержание поваренной соли в печени, уточнил глава Карелии. Он добавил, что, согласно предположению специалистов, птицы отравились хлоридом натрия — это основной компонент обычной поваренной соли.

Вероятно, он содержался в антигололедных реагентах, добавил Парфенчиков, пишет «Росбалт».

На основании данных лабораторных исследований погибших птиц и проведенных проверок взаимосвязи между гибелью птиц и работой Сегежского ЦБК не установлено.

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