Голуби травятся антигололедными средствами и массово гибнут от остановки сердца

Местный Минсельхоз исследовал, в частности, погибших голубей. Выяснилось, что стала остановка сердца, написал в соцсетях глава республики Артур Парфенчиков.

У погибших голубей зафиксировано повышенное содержание поваренной соли в печени, уточнил глава Карелии. Он добавил, что, согласно предположению специалистов, птицы отравились хлоридом натрия — это основной компонент обычной поваренной соли.

Вероятно, он содержался в антигололедных реагентах, добавил Парфенчиков, пишет «Росбалт».

На основании данных лабораторных исследований погибших птиц и проведенных проверок взаимосвязи между гибелью птиц и работой Сегежского ЦБК не установлено.