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18 января
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Происшествия

Гоп-стоп по-российски: вооруженный ножом мужчина украл волнистых попугаев для девушки

В Артеме Приморского края полицейские задержали злоумышленника, похитившего в зоомагазине попугаев и деньги из кассы.

Волнистый попугай.
Волнистый попугай.
valaam.ru

Пьяный 28-летний мужчина решил купить «добавку», а поскольку денег у него не оказалось, решился на грабеж.

Мужчина ворвался в зоомагазин и, угрожая ножом, потребовал отдать ему выручку. Также он забрал клетку с волнистыми попугаями, которых, как он сам позже признался, решил подарить своей девушке.

Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей. Птиц позже нашли во время обыска в квартире грабителя.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой», пишет Lenta.ru. Подозреваемый на время следствия помещен под стражу. «Цена» любви к пернатым и девушке — до 10 лет лишения свободы.

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