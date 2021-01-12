«Горим, вызовите пожарных»: восемь человек погибли в многоэтажке Екатеринбурга

Восемь человек, в том числе ребенок, погибли при пожаре в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге, сообщает ТАСС .

Одна из погибших женщин с ребенком во время пожара просила о помощи в микроблоге.

«Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся», — написала она в Twitter.

Возгорание потушено. Всего были эвакуированы 90 человек, из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека.

На базе гимназии развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома.

Пожар в Екатеринбурге. 66.mchs.gov.ru

По данным прокуратуры, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, передает «Интерфакс».

Очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Задымление по всем этажам пошло именно от этой квартиры.

Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от сигарет, пишет bfm.ru. По данным МЧС, площадь пожара составила 30 квадратных метров, по всем этажам было плотное задымление.

Возбуждено уголовное дело.

Пожар в Екатеринбурге. 66.mchs.gov.ru

С жильцами работают психологи МЧС.

Власти обещают оказать помощь пострадавшим и близким погибших при возгорании.