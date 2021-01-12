«Горим, вызовите пожарных»: восемь человек погибли в многоэтажке Екатеринбурга

Одна из погибших женщин с ребенком во время пожара просила о помощи в микроблоге.
«Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся», — написала она в Twitter.
Возгорание потушено. Всего были эвакуированы 90 человек, из них с помощью масок дыхательных аппаратов спасены 52 человека.
На базе гимназии развернут пункт временного размещения для эвакуированных жильцов дома.
По данным прокуратуры, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, передает «Интерфакс».
Очаг пожара был расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. Задымление по всем этажам пошло именно от этой квартиры.
Предварительно, в этой квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от сигарет, пишет bfm.ru. По данным МЧС, площадь пожара составила 30 квадратных метров, по всем этажам было плотное задымление.
Возбуждено уголовное дело.
С жильцами работают психологи МЧС.
Власти обещают оказать помощь пострадавшим и близким погибших при возгорании.