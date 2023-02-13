Горько: уборщица разогнала свадьбу из-за того, что гости мешали ей мыть полы

Уборщица на свадьбе в Мытищах устроила массовую драку — гости натоптали и мешали ей мыть полы, сообщает Telegram-канал SHOT.

Банкет проходил в арендованном коттедже-фрегате.

За полчаса до наступления «времени Ч» — когда гости должны были разойтись довольными и веселыми — в зале появилась уборщица. Она заявила — хозяин коттеджа вызвал ее, чтобы убрать помещение после праздненства. Уборщица возмутилась, что гости до сих пор находятся в доме и стала выгонять всех на улицу.

Но разгоряченные гости пошли на принцип и отказались покидать дом до назначенного времени.

Тогда женщина стала спровоцировала драку, к которой позже присоединился и ее муж.

В ходе конфликта уборщица прищемила дверью палец жениха.

Выяснилось, что пострадала и сама женщина вместе с супругом и дочерьми (они пришли помогать маме мыть пол). Врачи диагностировали у них сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму, а дочки уборщицы также получили сотрясение, травму головы, ушибы лица и бедер, указывает Газета.Ru.

Ведется разбирательство.

Ранее массовая драка туристов произошла в турецкой Анталье.