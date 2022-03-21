Горячая вода хлестала в окна: 13 человек госпитализированы из-за порыва теплотрассы

«Ночью поступила информация о порыве теплотрассы D-1000 мм. В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов — вода попадала в квартиры через окна. С термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек», — говорится в сообщении областного главка МЧС.
На время проведения аварийно-восстановительных работ один 25-этажный трехподъездный жилой дом останется без теплоснабжения.
В региональном СКР заявили о начале доследственной проверки в связи с инцидентом.