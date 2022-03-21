21 марта
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Происшествия

Горячая вода хлестала в окна: 13 человек госпитализированы из-за порыва теплотрассы

Жильцов нескольких многоквартирных домов в Ростове-на-Дону пришлось эвакуировать из-за порыва теплотрассы, горячая вода попадала в квартиры через окна, сообщает «Интерфакс».

Теплотрасса.
Теплотрасса.
Анна Зайкова

«Ночью поступила информация о порыве теплотрассы D-1000 мм. В результате образовавшегося фонтана с горячей водой потребовалась эвакуация жильцов рядом расположенных многоквартирных жилых домов — вода попадала в квартиры через окна. С термическими ожогами нижних конечностей госпитализированы 13 человек», — говорится в сообщении областного главка МЧС.

На время проведения аварийно-восстановительных работ один 25-этажный трехподъездный жилой дом останется без теплоснабжения.

В региональном СКР заявили о начале доследственной проверки в связи с инцидентом.

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