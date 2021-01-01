Горячие барнаульские парни устроили ожесточенную драку после аварии. Видео 18+

В первый же день нового года барнаульцы могут прославиться на всю страну — два водителя устроили рукопашный поединок после аварии.

Моменты борцовской схватки попали на видеорегистратор одного из очевидцев, и он сразу же выложил их в паблик «Инцидент. Барнаул».

Инцидент произошел на пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор.

На кадрах видно, что мужчины изрядно недолюбливают друг друга после аварии. Поэтому они сразу уверенно ринулись в схватку, в результате которой один уложил другого на лопатки.

«Истерика началась», — ехидно комментирует автор видео.

Полицейские с большим интересом изучат эти кадры, чтобы восстановить картину произошедшего.