Горячие барнаульские парни устроили ожесточенную драку после аварии. Видео 18+

Моменты борцовской схватки попали на видеорегистратор одного из очевидцев, и он сразу же выложил их в паблик «Инцидент. Барнаул».
Инцидент произошел на пересечении ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор.
На кадрах видно, что мужчины изрядно недолюбливают друг друга после аварии. Поэтому они сразу уверенно ринулись в схватку, в результате которой один уложил другого на лопатки.
«Истерика началась», — ехидно комментирует автор видео.
Полицейские с большим интересом изучат эти кадры, чтобы восстановить картину произошедшего.