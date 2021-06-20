Горячие выходные. Полсотни пожаров ликвидировали в Алтайском крае за сутки

В Алтайском крае за последние сутки ликвидировали 49 пожаров, шесть из которых произошли в Барнауле, сообщили в региональном главке МЧС России.

Один из наиболее сильных пожаров произошел в Центральном районе Барнаула по улице Байкальская. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений баня и гараж горели открытым огнем, существовала угроза перехода огня на соседние строения.

Пожар был ликвидирован на площади около 150 квадратных метров, распространения удалось не допустить.

Еще одно ЧП случилось в проезде Фроловых, возгорание произошло в частном деревянном доме. Около часа потребовалось спасателям для ликвидации открытого горения. Площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров. Для бесперебойной подачи воды была проложена магистральная линия от водоисточника.

Серьезный пожар произошел также по улице Парижской Коммуны, где загорелись частные металлические гаражи. В условиях сильного задымления работали три звена газодымозащитной службы. Пожар был ликвидирован на площади около 100 квадратных метров. От огня пострадали несколько гаражей и три легковых автомобиля.

Случаев гибели или травмирования людей на пожарах не допущено.