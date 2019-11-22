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22 ноября
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Происшествия

Горящий в небе Boeing сняли на видео с земли

В сети появилось видео лайнера Boeing 777 авиакомпании Philippine Airlines. Самолет загорелся после вылета из Лос-Анджелеса.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
Михаил Хаустов

В ролике, снятом с земли, видно, как из двигателя летящего самолета вырываются языки пламени.

Рейс следовал в Манилу. На борту воздушного судна находились 347 пассажиров, никто не пострадал, пишет РИА Новости.

Через час после взлета лайнер благополучно приземлился в аэропорту отправления. Предварительно, воспламенение двигателя произошло из-за механической неисправности, пишет mail.ru.

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