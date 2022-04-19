В Алтайском крае горят поля, автомобилисты пробираются сквозь пелену дыма

Жители Алтайского края сообщают об очередных возгораниях на полях. Видео обеспокоенных очевидцев опубликовали в группе « Инцидент Барнаул ».

Сообщается, что горит большая площадь поля между поселками Комсомольский и Новые зори в Павловском районе. На месте работают пожарные.

Дым с полей перекрывает видимость на трассе.

Ранее ГУ МЧС по Алтайскому краю предостерегало жителей от сжигания сухой растительности. Только за минувшие выходные в регионе ликвидировали 483 пожара, из них 50 произошли в жилом секторе, все остальные случаи — возгорания сухой травы и мусора.

По 20 апреля в крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.