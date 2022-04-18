Полтысячи пожаров потушили в Алтайском крае на выходных

Количество ландшафтных пожаров в крае резко выросло по очевидным причинам: теплая сухая погода, массовые выезды людей на дачи и на природу, неосторожное обращение с огнем (а иногда — хулиганство и умышленный поджог травы).
«Только за два выходных дня в регионе ликвидировано 483 пожара, из них 50 произошли в жилом секторе, все остальные случаи — возгорания сухой травы и мусора», — говорят в экстренном ведомстве.
Там напомнили, что поджигать сухую траву нельзя. Горение сухостоя — процесс неуправляемый, остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни.
Для мониторинга ситуации спасатели используют беспилотники.
«Отметим, что поджигателям не стоит тешить себя иллюзией безнаказанности: виновных в масштабных пожарах находят, и довольно часто», — уверяют в МЧС.
А ранее один такой поджигатель попал на видео. Мужчина сказал, что хотел сжечь клещей.
Тем временем в Барнауле стоит небольшая дымка и неприятно попахивает.