Полтысячи пожаров потушили в Алтайском крае на выходных

В Алтайском крае только за выходные, 16 и 17 апреля, ликвидировано порядка 500 пожаров, сообщили в региональном главке МЧС.

Количество ландшафтных пожаров в крае резко выросло по очевидным причинам: теплая сухая погода, массовые выезды людей на дачи и на природу, неосторожное обращение с огнем (а иногда — хулиганство и умышленный поджог травы).

«Только за два выходных дня в регионе ликвидировано 483 пожара, из них 50 произошли в жилом секторе, все остальные случаи — возгорания сухой травы и мусора», — говорят в экстренном ведомстве.

Там напомнили, что поджигать сухую траву нельзя. Горение сухостоя — процесс неуправляемый, остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто. Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни.

Для мониторинга ситуации спасатели используют беспилотники.

Пожарные борются с горением сухостоя. ГУ МЧС по Алтайскому краю

«Отметим, что поджигателям не стоит тешить себя иллюзией безнаказанности: виновных в масштабных пожарах находят, и довольно часто», — уверяют в МЧС.

А ранее один такой поджигатель попал на видео. Мужчина сказал, что хотел сжечь клещей.

Тем временем в Барнауле стоит небольшая дымка и неприятно попахивает.