Смог от пожаров. Опасна ли дымка, которая окутала Барнаул, и когда она развеется

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Из-за чего возникла дымка?

Дымка в Барнауле возникла из-за возгораний травы, которые происходят в соседних районах. Это ежегодная проблема — «сельхозпалы».

Кстати, ранее обстановку по природным пожарам в МЧС назвали сложной: спасатели отслеживают ситуацию и борются с огнем.

Также крупный пожар накануне бушевал в соседнем Алтае — горело около 4 га растительности, а кромка пожара растянулась на 15 км.