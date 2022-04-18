18 апреля
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Жизнь

Смог от пожаров. Опасна ли дымка, которая окутала Барнаул, и когда она развеется

Дымка окутала Барнаул утром 18 апреля. Почему она появилась, когда развеется и может ли быть опасна, рассказали в краевом Гидрометцентре.

Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
altapress.ru
1
Дымка — очень плотная?

Нет. Пока дымка над Барнаулом не слишком плотная.

2
Когда развеется дымка в Барнауле?

Как сообщили в Гидрометцентре, дымка над Барнаулом уже скоро развеется. В ночь на 19 апреля в Алтайском крае пройдет холодный фронт — с дождем и небольшим усилением ветра.

Дождь, погода.
Дождь, погода.
СС0
3
Из-за чего возникла дымка?

Дымка в Барнауле возникла из-за возгораний травы, которые происходят в соседних районах. Это ежегодная проблема — «сельхозпалы».

Кстати, ранее обстановку по природным пожарам в МЧС назвали сложной: спасатели отслеживают ситуацию и борются с огнем.

Также крупный пожар накануне бушевал в соседнем Алтае — горело около 4 га растительности, а кромка пожара растянулась на 15 км.

4
А почему дымка еще не развеялась?

«Установление теплой и безветренной погоды обусловило то, что пока дымка не рассеивается», — пояснила «Толку» Людмила Сырых — начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
altapress.ru
5
На Алтае объявили штормовое предупреждение?

Да. С 15 апреля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (4 класс горимости).

Уточним, что ранее стало известно: высокая вероятность возгораний сохранится в регионе по 18 апреля. Причина этого — жаркая погода до +24 градусов и порывы ветра до 18 метров в секунду.

6
Что запрещено при высокой пожароопасности?

Категорически запрещено жечь траву и мусор, а также разводить костры в лесу. Нарушителям ограничений грозят штрафы 2−3 тыс. рублей, а в условиях высокой пожароопасности сумма увеличивается вдвое.

Костер, огонь.
Костер, огонь.
Открытые источники в Интернете (СС0)
7
Сколько лесных пожаров зарегистрировали в крае за последнюю неделю?

По данным алтайского Минприроды, на землях лесного фонда с 12 апреля произошло 27 пожаров. Огнем пройдена площадь 458,1 га.

8
«Дымчатая завеса» над Барнаулом опасна для здоровья?

Пока информации об этом нет. Изданию в комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения пообещали уточнить, есть ли в воздухе вредные примеси из-за смога.

Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
altapress.ru
9
Чем вреден загрязненный воздух?

Смог может вызывать одышку, затруднить и остановить дыхание, спровоцировать бессонницу, головные боли и кашель. Кроме того, он может привести к воспалению слизистых оболочек глаз, носа и гортани, а также снизить иммунитет.

10
Кто чаще страдает от загрязненного воздуха?

Кардиолог Елена Гультяева рассказала «АиФ», что от загрязненного воздуха в первую очередь страдают:

  • Пожилые,
  • Дети,
  • Беременные женщины,
  • Люди с хроническими заболеваниями.

«Для них нехватка чистого воздуха повышает риск различных заболеваний и обострения состояний. Происходит общее снижение иммунитета, из-за этого организм меньше сопротивляется вирусам и бактериям», — отметила врач.

11
Почему и кого еще «поражает» грязный воздух?

Загрязненный воздух также опасен для людей с лишним весом, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он может вызвать повышение артериального давления, увеличивает риск ишемической болезни, приводит к нарушению сердечного ритма, а еще усугубляет одышку и хронические заболевания.

Сердце.
Сердце.
unsplash.com
12
В каких городах самый грязный воздух, и есть ли среди них Барнаул?

Ранее глава Минприроды Александр Козлов перечислил ТАСС города России, в которых самый грязный воздух.

Вот часть из них:

  • Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ (Бурятия),
  • Чита, Петропавловск-Забайкальский (Забайкальский край),
  • Южно-Сахалинск (Сахалинская область),
  • Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын (Хабаровский край),
  • Уссурийск (Приморский край),
  • Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск (Красноярский край),
  • Кызыл (Тува),
  • Абакан, Черногорск (Хакасия),
  • Барнаул (Алтайский край),
Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
altapress.ru
  • Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов (Иркутская область),
  • Кемерово, Новокузнецк (Кемеровская область),
  • Искитим (Новосибирская область).
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