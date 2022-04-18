Смог от пожаров. Опасна ли дымка, которая окутала Барнаул, и когда она развеется

Нет. Пока дымка над Барнаулом не слишком плотная.
Как сообщили в Гидрометцентре, дымка над Барнаулом уже скоро развеется. В ночь на 19 апреля в Алтайском крае пройдет холодный фронт — с дождем и небольшим усилением ветра.
Дымка в Барнауле возникла из-за возгораний травы, которые происходят в соседних районах. Это ежегодная проблема — «сельхозпалы».
Кстати, ранее обстановку по природным пожарам в МЧС назвали сложной: спасатели отслеживают ситуацию и борются с огнем.
Также крупный пожар накануне бушевал в соседнем Алтае — горело около 4 га растительности, а кромка пожара растянулась на 15 км.
«Установление теплой и безветренной погоды обусловило то, что пока дымка не рассеивается», — пояснила «Толку» Людмила Сырых — начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.
Да. С 15 апреля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности (4 класс горимости).
Уточним, что ранее стало известно: высокая вероятность возгораний сохранится в регионе по 18 апреля. Причина этого — жаркая погода до +24 градусов и порывы ветра до 18 метров в секунду.
Категорически запрещено жечь траву и мусор, а также разводить костры в лесу. Нарушителям ограничений грозят штрафы 2−3 тыс. рублей, а в условиях высокой пожароопасности сумма увеличивается вдвое.
По данным алтайского Минприроды, на землях лесного фонда с 12 апреля произошло 27 пожаров. Огнем пройдена площадь 458,1 га.
Пока информации об этом нет. Изданию в комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения пообещали уточнить, есть ли в воздухе вредные примеси из-за смога.
Смог может вызывать одышку, затруднить и остановить дыхание, спровоцировать бессонницу, головные боли и кашель. Кроме того, он может привести к воспалению слизистых оболочек глаз, носа и гортани, а также снизить иммунитет.
Кардиолог Елена Гультяева рассказала «АиФ», что от загрязненного воздуха в первую очередь страдают:
- Пожилые,
- Дети,
- Беременные женщины,
- Люди с хроническими заболеваниями.
«Для них нехватка чистого воздуха повышает риск различных заболеваний и обострения состояний. Происходит общее снижение иммунитета, из-за этого организм меньше сопротивляется вирусам и бактериям», — отметила врач.
Загрязненный воздух также опасен для людей с лишним весом, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он может вызвать повышение артериального давления, увеличивает риск ишемической болезни, приводит к нарушению сердечного ритма, а еще усугубляет одышку и хронические заболевания.
Ранее глава Минприроды Александр Козлов перечислил ТАСС города России, в которых самый грязный воздух.
Вот часть из них:
- Гусиноозерск, Селенгинск, Улан-Удэ (Бурятия),
- Чита, Петропавловск-Забайкальский (Забайкальский край),
- Южно-Сахалинск (Сахалинская область),
- Комсомольск-на-Амуре, Чегдомын (Хабаровский край),
- Уссурийск (Приморский край),
- Ачинск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Норильск (Красноярский край),
- Кызыл (Тува),
- Абакан, Черногорск (Хакасия),
- Барнаул (Алтайский край),
- Ангарск, Братск, Зима, Иркутск, Свирск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов (Иркутская область),
- Кемерово, Новокузнецк (Кемеровская область),
- Искитим (Новосибирская область).