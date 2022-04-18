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Жизнь

Над Барнаулом повисла дымка

Утром 18 апреля жители Барнаула из разных районов города наблюдают небольшую дымку.

Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
altapress.ru

Накануне ГУ МЧС по Алтайскому краю оценило обстановку с природными пожарами в регионе как достаточно сложную. Спасатели с беспилотниками мониторят ситуацию и борются с возгораниями.

Одно из них произошло за Старым мостом. Мужчина якобы пытался «сжечь клещей».

Тем не менее дымка пока не слишком плотная — через нее легко пробивается солнце.

«Многое здесь зависит от сознательности и осмотрительности граждан. Будьте осторожны при обращении с огнем, недопустимо в сухую и ветреную погоду жечь мусор и траву», — напоминают в спасательном ведомстве.

На 18 апреля Алтайский ЦГМС передал штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Дымку от пожаров барнаульцы наблюдали и в 2021 году, когда лесные пожары бушевали в Якутии. Хуже всего ситуация была в 2019 году. Тогда город провел несколько недель без солнца.

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