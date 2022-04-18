Над Барнаулом повисла дымка

Накануне ГУ МЧС по Алтайскому краю оценило обстановку с природными пожарами в регионе как достаточно сложную. Спасатели с беспилотниками мониторят ситуацию и борются с возгораниями.
Одно из них произошло за Старым мостом. Мужчина якобы пытался «сжечь клещей».
Тем не менее дымка пока не слишком плотная — через нее легко пробивается солнце.
«Многое здесь зависит от сознательности и осмотрительности граждан. Будьте осторожны при обращении с огнем, недопустимо в сухую и ветреную погоду жечь мусор и траву», — напоминают в спасательном ведомстве.
На 18 апреля Алтайский ЦГМС передал штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.
Дымку от пожаров барнаульцы наблюдали и в 2021 году, когда лесные пожары бушевали в Якутии. Хуже всего ситуация была в 2019 году. Тогда город провел несколько недель без солнца.