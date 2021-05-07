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Жизнь

Стала известна причина дымки в Алтайском крае

7 мая жители Алтайского края заметили повисшую в воздухе дымку.

Пожар, сельхозпал.
Пожар, сельхозпал.
altaipriroda.ru

«Причину дымки в районах и городах края специалисты связывают с увеличившимся количеством пожаров в Алтайском крае и соседних регионах», — пишет неофициальный Telegram-канал правительства края «Ленина, 59».

Как уже сообщал altapress.ru, за сутки в Алтайском крае потушили 130 разного вида пожаров, пострадало 12 участков земли лесного фонда Алтайского края.

У соседей

800 пожаров за неделю потушили в Новосибирской области. Пожарные и добровольцы ежедневно ликвидируют сотни возгораний.

За сутки в Кемеровской области потушили 84 пожара на полях, где горела сухая трава.

В Республике Алтай также произошло несколько возгораний травы, действующих лесных пожаров не зарегистрировано.

В Омской области полдеревни сгорело из-за лесного пожара. Возбуждено уголовное дело.

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