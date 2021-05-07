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Происшествия

Сельских чиновников обвинили в лесном пожаре, уничтожившем полдеревни в Омской области

В Омской области возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц, приведшей к уничтожению жилых домов в селе Каракуль, сообщает региональный СК.

Пожар в селе Каракуль. Омская область.
Пожар в селе Каракуль. Омская область.
кадр из видео.

Напомним, 6 мая пожар в деревне Каракуль Большереченского района уничтожил 25 зданий — один продуктовый магазин, 14 жилых домов и 10 строений.

Возбудили уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц администрации Уленкульского сельского поселения.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц из числа сотрудников местной администрации. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников ведомств, в чьи полномочия входит контроль и надзор за пожарной безопасностью», — рассказали в ведомстве.

В областном МЧС отметили, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели два дома. Однако пламя из-за порывистого ветра стремительно распространялось.

Оставшихся без крова людей направили в пункт временного размещения (ПВР), который находится в соседнем поселке — 38 мест в гостинице «Русь».

Региональная прокуратура взяла на контроль оценку материального ущерба, проверку обстоятельств возгорания и защиту прав граждан, утративших имущество.

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