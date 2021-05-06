7 мая
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Жизнь

Полдеревни сгорело из-за лесного пожара в Сибири

Двадцать пять строений, 14 из которых — жилые дома, сгорели в деревне Каракуль Омской области, сообщили в ГУМЧС по Омской области.

Пожар. Огонь. Пламя.
Пожар. Огонь. Пламя.
СС0

В ведомстве рассказали, что огонь пришел в деревню через лес и болотистую местность с камышом.

Со слов очевидцев, из-за сильного ветра он быстро распространился по селу.

К месту направили две единицы пожарно-спасательной техники. На момент прибытия пожарных горели два дома. Наблюдалось сильное задымление.

Было принято решение в кратчайшие сроки увеличить средства реагирования. От МЧС России привлекли восемь единиц техники и 15 человек личного состава.

Огонь уничтожил в деревне 25 зданий: 1 продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений.

По факту пожара, его причинам и установлению виновных лиц будет проведена проверка.

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