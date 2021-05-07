7 мая 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Повышенная готовность. Алтайский край продолжает гореть

За сутки в Алтайском крае потушили 130 пожаров, в большинстве случаев горела сухая трава. 40 жителей региона получили штрафы, сообщили в региональном главке МЧС.

Возгорания травы.
Возгорания травы.
22.mchs.gov.ru

Наиболее крупные возгорания травы произошли в садоводстве Геолог в Первомайском районе, в 5 км от Новороманово Калманского района и в селе Боровиха Первомайского района.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю функционирует в режиме повышенной готовности.

До 11 мая на большей части территории края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), с 7 мая местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Лесные пожары

По оперативным данным краевого минприроды, за прошедшие сутки пострадало 12 участков земли лесного фонда Алтайского края, в том числе в Барнауле (Индустриальный район), в Михайловском, Егорьевском, Топчихинском, Павловском, Тальменском, Залесовском и других районах.

Пожарами пройдено 35,12 га земли лесного фонда.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость