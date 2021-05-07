Повышенная готовность. Алтайский край продолжает гореть

За сутки в Алтайском крае потушили 130 пожаров, в большинстве случаев горела сухая трава. 40 жителей региона получили штрафы, сообщили в региональном главке МЧС.

Наиболее крупные возгорания травы произошли в садоводстве Геолог в Первомайском районе, в 5 км от Новороманово Калманского района и в селе Боровиха Первомайского района.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю функционирует в режиме повышенной готовности.

До 11 мая на большей части территории края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), с 7 мая местами в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).

Лесные пожары

По оперативным данным краевого минприроды, за прошедшие сутки пострадало 12 участков земли лесного фонда Алтайского края, в том числе в Барнауле (Индустриальный район), в Михайловском, Егорьевском, Топчихинском, Павловском, Тальменском, Залесовском и других районах.

Пожарами пройдено 35,12 га земли лесного фонда.