На 15 км растянулся пожар на Алтае

17 апреля в Республике Алтай произошло возгорание сухой травы. Кромка пожара растянулась на целые 15 км, горело около 4 га растительности.

ЧП произошло на границе Горно-Алтайска и Маймы, в урочище Страшной лог. Боролись с огнем пожарные, лесники и добровольцы.

Пожар прокомментировал в Telegram-канале глава региона Олег Хорохордин. По его словам, из-за жаркой погоды и ветра была серьезная угроза перехода пламени в жилой сектор — к микрорайонам Каяс и Заимка, но огонь удалось локализовать и ликвидировать.

В устранении возгорания было задействовано более 70 человек и порядка 20 единиц техники.

«Я благодарен всем, кто принимал участие в ликвидации пожара, всем, кто своими решительными действиями защищал дома наших жителей от огня, нес дежурство в течение дня и до поздней ночи», — поблагодарил Хорохордин.

Теперь угрозы населенным пунктам нет. Синоптики обещают дожди.