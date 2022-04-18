18 апреля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

На 15 км растянулся пожар на Алтае

17 апреля в Республике Алтай произошло возгорание сухой травы. Кромка пожара растянулась на целые 15 км, горело около 4 га растительности.

Пожар в урочище Страшной лог в Республике Алтай.
Пожар в урочище Страшной лог в Республике Алтай.
пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай

ЧП произошло на границе Горно-Алтайска и Маймы, в урочище Страшной лог. Боролись с огнем пожарные, лесники и добровольцы.

Пожар прокомментировал в Telegram-канале глава региона Олег Хорохордин. По его словам, из-за жаркой погоды и ветра была серьезная угроза перехода пламени в жилой сектор — к микрорайонам Каяс и Заимка, но огонь удалось локализовать и ликвидировать.

В устранении возгорания было задействовано более 70 человек и порядка 20 единиц техники.

«Я благодарен всем, кто принимал участие в ликвидации пожара, всем, кто своими решительными действиями защищал дома наших жителей от огня, нес дежурство в течение дня и до поздней ночи», — поблагодарил Хорохордин.

Теперь угрозы населенным пунктам нет. Синоптики обещают дожди.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость