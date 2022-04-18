Синоптики рассказали, когда развеется дымка над Барнаулом

Уже в ночь на 19 апреля в регионе будет проходить холодный фронт, сопровождающийся дождем и небольшим усилением ветра, дымка развеется, поделилась прогнозом начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.
Дымка возникла из-за пожаров, которые происходят в ближайших районах из-за возгораний сухой травы.
Барнаульцы чувствую в воздухе наличие посторонних примесей, но «дымчатая завеса» пока не слишком плотная.
Как уже сообщалось, в МЧС оценивают обстановку с природными пожарами в регионе как достаточно сложную. Спасатели с беспилотниками мониторят ситуацию и борются с возгораниями.
С 15 апреля в Барнауле ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил Барнаульского городского звена Алтайской ТП РСЧС. Это связано с высокой пожароопасностью.