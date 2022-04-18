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Жизнь

Синоптики рассказали, когда развеется дымка над Барнаулом

Окутавшая Барнаул дымка развеется уже в ближайшее время, узнала «КП — Барнаул» в краевом Гидрометцентре.

Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
altapress.ru

Уже в ночь на 19 апреля в регионе будет проходить холодный фронт, сопровождающийся дождем и небольшим усилением ветра, дымка развеется, поделилась прогнозом начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Дымка возникла из-за пожаров, которые происходят в ближайших районах из-за возгораний сухой травы.

Барнаульцы чувствую в воздухе наличие посторонних примесей, но «дымчатая завеса» пока не слишком плотная.

Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
Дымка над Барнаулом утром 18 апреля 2022.
altapress.ru

Как уже сообщалось, в МЧС оценивают обстановку с природными пожарами в регионе как достаточно сложную. Спасатели с беспилотниками мониторят ситуацию и борются с возгораниями.

С 15 апреля в Барнауле ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил Барнаульского городского звена Алтайской ТП РСЧС. Это связано с высокой пожароопасностью.

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