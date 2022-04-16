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Жизнь

Режим повышенной готовности ввели в Барнауле

С 15 апреля в Барнауле ввели режим повышенной готовности для органов управления и сил Барнаульского городского звена Алтайской ТП РСЧС. Это связано с высокой пожароопасностью.

Горит сухая трава.
Горит сухая трава.
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

Документ предполагает проведение комплекса мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.

Главы администраций районов помимо прочего должны будут принять дополнительные меры в части ограничения доступа людей и транспортных средств в леса.

С 12 апреля на территории Алтайского края объявили пожароопасный сезон.

Запрещается: разводить костры в лесах и полях с подсохшей травой, бросать горящие спички, окурки, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах и так далее

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