Режим повышенной готовности ввели в Барнауле

Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.
Документ предполагает проведение комплекса мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами.
Главы администраций районов помимо прочего должны будут принять дополнительные меры в части ограничения доступа людей и транспортных средств в леса.
С 12 апреля на территории Алтайского края объявили пожароопасный сезон.
Запрещается: разводить костры в лесах и полях с подсохшей травой, бросать горящие спички, окурки, применять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов, оставлять пропитанные горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого местах и так далее