Госавтоинспекция Барнаула прокомментировала ДТП с участием внедорожника и скорой помощи

В краевой столице на пересечении улиц Антона Петрова и Островского (как уточнили в ГИБДД) произошло столкновение кроссовера и кареты скорой помощи. Сейчас Госавтоинспекция города проводит проверку по факту ДТП, сообщило ведомство на своей странице в Instagram.

В Барнауле столкнулись скорая помощь и внедорожник.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло в 10:35. Предварительно установлено, что за рулем внедорожника Ford находился мужчина 1971 года рождения. Он ехал один, без пассажиров.

Автолюбитель не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи с включенными специальными звуковыми и световыми сигналами. За рулем «скорой» находился мужчина 1982 года рождения.

По факту случившегося сотрудники Госавтоинспекции на данный момент проводят проверку. О пострадавших информации нет.