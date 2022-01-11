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Происшествия

Госинспектор минприроды попался на незаконной охоте в Сибири

Одним из подозреваемых в браконьерстве в Чулымском районе Новосибирской области оказался государственный инспектор.

Браконьерский снегоход.
Браконьерский снегоход.
22.мвд.рф

Машины остановила оперативная группа минприроды вместе с сотрудниками ДПС 5 января, у них нашли мясо лося, ружья и патроны.

Одним из сидевших в машинах оказался государственный инспектор министерства природных ресурсов области, рассказал источник Тайги.инфо, знакомый с ситуацией.

«Он, кажется, был не совсем трезв: ничего внятного пояснить не смог, он забрал свое оружие и ушел пешком в сторону Чулыма», — рассказал источник НГС в минприроды.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 258 УК (незаконная охота). Полиция объявила о задержании 32-летнего, 41-летнего и 61-летнего жителей Чулыма и Новосибирска.

«На месте преступления были найдены гильзы от карабина и следы от снегохода, совпадающие по ширине с казенным (министерским). Мы также располагаем информацией о том, что в незаконной охоте участвовал и отец одного из задержанных — охотовед Чикманского заказника Чулымского района», — добавил источник издания.

Осенью 2021 года инспектора минприроды поймали на убийстве косули и ее перевозке с нарушением законодательства. На него составили административный протокол, мировой суд рассмотрит его в конце января 2022-го.

«В последние восемь лет в министерстве наблюдается крайне неприятная тенденция: реальных специалистов практически не осталось, им на смену приходят обыкновенные коррупционеры», — цитирует НГС одного из местных охотоведов с 30-летним стажем.

Ранее высокопоставленные силовики были задержаны за незаконную охоту в Сибири.

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