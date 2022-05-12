12 мая
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Происшествия

Господина Аскерова из «Что? Где? Когда?» объявили в розыск

Участника телеигры «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова объявили в уголовный розыск, пишет РБК со ссылкой на данные базы розыска МВД России.

"Что? Где? Когда? - Третья игра зимней серии"
"Что? Где? Когда? - Третья игра зимней серии"
Скриншот с канала "Первый канал" в youtube.com

Там указано, что Аскеров «разыскивается по статье УК».

Ранее же Следком завел на него дело о реабилитации нацизма (по данной статье может грозить до 5 лет тюрьмы). Аскеров, по данным ведомства, разместил в соцсетях записи, оскорбляющие маршала и порочащие память полководца Георгия Жукова. На это пожаловался Государственный исторический музей.

Сам Аскеров заявил, что в его публикации не было никакой клеветы или реабилитации нацизма.

Знаток сообщил «Подъему», что новость о розыске не стала для него неожиданностью.

«Я давно не в России. Надеюсь, что там, где я сейчас, все сохраняют здравый смысл. Никакого состава преступления нет. Пусть МВД начнет уже с преступниками бороться, а не обслуживать политические заказы шизофреников», — прокомментировал он.

Ровшан Аскеров работал обозревателем в газете «Спорт-Экспресс», корреспондентом на НТВ, с 2009 года является пиар-директором журнала «Баку». В течение почти 30 лет участвовал в игре «Что? Где? Когда?», в 2001 году получил Хрустальную сову, уточняет ТАСС.

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