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Происшествия

Гость из Средней Азии хотел дать взятку полицейскому на Алтае, но не смог

Житель Узбекистана стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался дать взятку полицейскому в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Взятка.
Взятка.
Анна Зайкова

В ведомстве уточняют, что в покушении на дачу взятку подозревают 51-летнего иностранца.

22 января на дороге в Панкрушихинском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением жителя Узбекистана.

Поскольку водителем были нарушены требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельца транспортного средства, он был приглашен в патрульную машину для составления административного материала.

В этот момент обвиняемый попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 3 тысяч рублей за то, чтобы тот не составлял протокол. Однако правоохранитель от взятки отказался.

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