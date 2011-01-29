Гость из Средней Азии хотел дать взятку полицейскому на Алтае, но не смог

Житель Узбекистана стал фигурантом уголовного дела после того, как попытался дать взятку полицейскому в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В ведомстве уточняют, что в покушении на дачу взятку подозревают 51-летнего иностранца.

22 января на дороге в Панкрушихинском районе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль под управлением жителя Узбекистана.

Поскольку водителем были нарушены требования об обязательном страховании гражданской ответственности владельца транспортного средства, он был приглашен в патрульную машину для составления административного материала.

В этот момент обвиняемый попытался дать взятку сотруднику полиции в размере 3 тысяч рублей за то, чтобы тот не составлял протокол. Однако правоохранитель от взятки отказался.