Гостья из соседнего региона приехала к жителю Алтайского края и зарезала его

Согласно данным правоохранителей, 29-летняя девушка приехала в гости в одно из сел Немецкого Национального района.

«Знакомые решили отметить встречу распитием спиртного. В ходе застолья между обвиняемой и хозяином дома возник конфликт. После того, как мужчина уснул, гостья взяла нож и нанесла им один удар в шею мужчине. От полученных телесных повреждений 35-летний потерпевший скончался через два дня в медицинском учреждении», — уточняют в СКР.