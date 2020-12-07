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7 декабря
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Происшествия

Гостья из соседнего региона приехала к жителю Алтайского края и зарезала его

Жительница Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего знакомого на территории Алтайского края, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
altapress.ru

Согласно данным правоохранителей, 29-летняя девушка приехала в гости в одно из сел Немецкого Национального района.

«Знакомые решили отметить встречу распитием спиртного. В ходе застолья между обвиняемой и хозяином дома возник конфликт. После того, как мужчина уснул, гостья взяла нож и нанесла им один удар в шею мужчине. От полученных телесных повреждений 35-летний потерпевший скончался через два дня в медицинском учреждении», — уточняют в СКР.

Свою вину женщина признала. Уголовное дело передано в суд.

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