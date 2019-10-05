Грабеж, изнасилование и угон: в Алтайском крае разыскивают членов опасной ОПГ

Четверо молодых людей изнасиловали молодую женщину, избили и ограбили мужчину, а также угнали автомобиль. Двоих подозреваемых задержали, остальным удалось скрыться, сообщили в краевом СУ СКР.

Вечером 27 сентября в Алейске четверо подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 29-летней женщины.

Примерно в тот же период времени в одном из поселков района они избили и ограбили 45-летнего мужчину, завладев его имуществом на общую сумму более 7 тысяч рублей, а также угнали у него автомобиль.

Правоохранители задержали парней 19 и 17 лет. Двое других скрылись. По данным следствия, они могут находиться в Кемеровской области.

Приметы разыскиваемых:

Одушкин Роман Сергеевич, 2001 года рождения, уроженец Алейска.

На вид 20 лет,

рост 180 см.

Был одет:

серая шапка,

серая кофта , на горловине которой два металлических кольца со шнурками,

на горловине которой два металлических кольца со шнурками, штаны синего цвета «Адидас» без полосок,

кроссовки синие,

при себе имеет серый рюкзак с лямками.

Янпольский Кирилл Сергеевич, 2001 года рождения, уроженец Барнаула.

На вид 20 лет,

рост 170−175 см,

худощавого телосложения.

Был одет:

черная кепка,

кофта синяя с капюшоном,

штаны темно-синие с двумя полосками.

при себе сотовый телефон «BQ» в корпусе черного цвета.