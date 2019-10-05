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5 октября 6°C

Грабеж, изнасилование и угон: в Алтайском крае разыскивают членов опасной ОПГ

Четверо молодых людей изнасиловали молодую женщину, избили и ограбили мужчину, а также угнали автомобиль. Двоих подозреваемых задержали, остальным удалось скрыться, сообщили в краевом СУ СКР.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Вечером 27 сентября в Алейске четверо подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 29-летней женщины.

Примерно в тот же период времени в одном из поселков района они избили и ограбили 45-летнего мужчину, завладев его имуществом на общую сумму более 7 тысяч рублей, а также угнали у него автомобиль.

Правоохранители задержали парней 19 и 17 лет. Двое других скрылись. По данным следствия, они могут находиться в Кемеровской области.

Приметы разыскиваемых:

Одушкин Роман Сергеевич, 2001 года рождения, уроженец Алейска.

  • На вид 20 лет,
  • рост 180 см.

Был одет:

  • серая шапка,
  • серая кофта, на горловине которой два металлических кольца со шнурками,
  • штаны синего цвета «Адидас» без полосок,
  • кроссовки синие,
  • при себе имеет серый рюкзак с лямками.

Янпольский Кирилл Сергеевич, 2001 года рождения, уроженец Барнаула.

  • На вид 20 лет,
  • рост 170−175 см,
  • худощавого телосложения.

Был одет:

  • черная кепка,
  • кофта синяя с капюшоном,
  • штаны темно-синие с двумя полосками.
  • при себе сотовый телефон «BQ» в корпусе черного цвета.

Следственные органы просят всех, кому что-либо известно о разыскиваемых подозреваемых, сообщить по телефонам 8 (3852) 29-80-94 или 128.

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