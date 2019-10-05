Грабеж, изнасилование и угон: в Алтайском крае разыскивают членов опасной ОПГ

Вечером 27 сентября в Алейске четверо подозреваемых, один из которых несовершеннолетний, совершили насильственные действия сексуального характера в отношении 29-летней женщины.
Примерно в тот же период времени в одном из поселков района они избили и ограбили 45-летнего мужчину, завладев его имуществом на общую сумму более 7 тысяч рублей, а также угнали у него автомобиль.
Правоохранители задержали парней 19 и 17 лет. Двое других скрылись. По данным следствия, они могут находиться в Кемеровской области.
Приметы разыскиваемых:
Одушкин Роман Сергеевич, 2001 года рождения, уроженец Алейска.
- На вид 20 лет,
- рост 180 см.
Был одет:
- серая шапка,
- серая кофта, на горловине которой два металлических кольца со шнурками,
- штаны синего цвета «Адидас» без полосок,
- кроссовки синие,
- при себе имеет серый рюкзак с лямками.
Янпольский Кирилл Сергеевич, 2001 года рождения, уроженец Барнаула.
- На вид 20 лет,
- рост 170−175 см,
- худощавого телосложения.
Был одет:
- черная кепка,
- кофта синяя с капюшоном,
- штаны темно-синие с двумя полосками.
- при себе сотовый телефон «BQ» в корпусе черного цвета.
Следственные органы просят всех, кому что-либо известно о разыскиваемых подозреваемых, сообщить по телефонам