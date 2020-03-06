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Происшествия

Крики из подпола. Алтайский суд вынес приговор безработному рецидивисту за зверское убийство

5 марта Алтайский краевой суд вынес приговор 31-летнему жителю Заринского района, виновному по нескольким тяжелым статьям УК, говорится на сайте суда.

Подвал, старый дом.
Подвал, старый дом.
CC0

В конце февраля 2019 года мужчина со своей сожительницей и знакомой распивали спиртное. Когда возлюбленная уснула, он похитил у нее два кольца, стал снимать серьги, но девушка начала сопротивляться, что не помешало пьяному сельчанину насильно вырвать украшение.

После этого он совершил в отношении женщины иные действия сексуального характера с применением насилия с особой жестокостью. Потом зверски избил свою жертву руками и ногами, спихнул в подпол дома и там ножом нанес ей несколько ударов в голову. Он подумал, что женщина умерла и поднялся в комнату.

Через некоторое время из подпола раздались крики, что заставило мужчину вновь спустился. Тогда он нанес умирающей еще несколько ударов ножом, на этот раз в шею.

Убедившись, что женщина не дышит, садист закопал тело в подполе, похитил куртку и телефон погибшей, а также пригрозил убийством знакомой, если та расскажет о случившемся в полицию.

На суде мужчина признался только в хищении имущества. Отмечается, что он нигде не работает и имеет судимость.

В итоге суд приговорил обвиняемого к 19 годам колонии строгого режима.

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