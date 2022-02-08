8 февраля -12°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Грабитель погиб при взрыве банкомата Сбербанка (обновлено)

Один из двух грабителей погиб при взрыве банкомата в отделении Сбербанка в подмосковной Ивантеевке, его личность устанавливается, второй злоумышленник скрылся, сообщает ТАСС.

Банкомат.
Банкомат.
СС0

После взрыва произошел пожар на площади один квадратный метр, повреждены стекла фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.

Отделение Сбербанка, где произошло ЧП, расположено на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Студенческом проезде, пишет bfm.ru.

Неизвестные пытались вскрыть банкомат в отделении банка при помощи газа, в результате чего произошел взрыв.

«Инцидент с банкоматом Сбербанка подтверждаем. Обращаем внимание, что денежные средства не пострадали и не были похищены. В настоящий момент, сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют правоохранительным органам по Московской области в проведении оперативно-следственных мероприятий. В интересах следствия подробности не раскрываются, но, как показывает практика, все преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Ранее россиянин пытался взорвать банкомат и погиб.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость