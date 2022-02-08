Грабитель погиб при взрыве банкомата Сбербанка (обновлено)

Один из двух грабителей погиб при взрыве банкомата в отделении Сбербанка в подмосковной Ивантеевке, его личность устанавливается, второй злоумышленник скрылся, сообщает ТАСС .

После взрыва произошел пожар на площади один квадратный метр, повреждены стекла фасада отделения банка, внутренняя отделка помещения и входная дверь.

Отделение Сбербанка, где произошло ЧП, расположено на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Студенческом проезде, пишет bfm.ru.

Неизвестные пытались вскрыть банкомат в отделении банка при помощи газа, в результате чего произошел взрыв.

«Инцидент с банкоматом Сбербанка подтверждаем. Обращаем внимание, что денежные средства не пострадали и не были похищены. В настоящий момент, сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют правоохранительным органам по Московской области в проведении оперативно-следственных мероприятий. В интересах следствия подробности не раскрываются, но, как показывает практика, все преступления против банка и его клиентов оперативно раскрываются», — говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Ранее россиянин пытался взорвать банкомат и погиб.