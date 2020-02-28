Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Грабители в камуфляже напали на красноярскую семью. Опубликовано видео задержания

В Красноярском крае задержаны трое мужчин по подозрению в разбойном нападении на частный дом в Канске, сообщает региональное МВД.

Оперативники задержали подозреваемых в разбойном нападении на семью. Красноярский край.
Оперативники задержали подозреваемых в разбойном нападении на семью. Красноярский край.
кадр из видео.

Трое мужчин в камуфлированной одежде и балаклавах проникли ночью на территорию частного дома, в котором проживает семья с несовершеннолетним ребенком.

«Хозяйка дома, услышав шум, вышла на улицу, где на нее напали злоумышленники. Затем подозреваемые ворвались в жилое помещение и избили ее 45-летнего мужа. Угрожая хозяевам и их 12-летнему сыну предметом, похожим на пистолет, злоумышленники требовали выдать им денежные средства», — рассказали в ведомстве.

Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины 1998 и 1990 годов рождения, а также молодой человек 1992 года рождения.

«Я держал ее за капюшон, закрывал ей глаза, держал за волосы», — пояснил на видео один из нападавших.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело за разбой. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость