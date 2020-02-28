Грабители в камуфляже напали на красноярскую семью. Опубликовано видео задержания

В Красноярском крае задержаны трое мужчин по подозрению в разбойном нападении на частный дом в Канске, сообщает региональное МВД.

Трое мужчин в камуфлированной одежде и балаклавах проникли ночью на территорию частного дома, в котором проживает семья с несовершеннолетним ребенком.

«Хозяйка дома, услышав шум, вышла на улицу, где на нее напали злоумышленники. Затем подозреваемые ворвались в жилое помещение и избили ее 45-летнего мужа. Угрожая хозяевам и их 12-летнему сыну предметом, похожим на пистолет, злоумышленники требовали выдать им денежные средства», — рассказали в ведомстве.

Полиция задержала подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины 1998 и 1990 годов рождения, а также молодой человек 1992 года рождения.

«Я держал ее за капюшон, закрывал ей глаза, держал за волосы», — пояснил на видео один из нападавших.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело за разбой. Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы.