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Происшествия

Гражданку Великобритании оштрафовали за нарушение границы на Алтае

В Республике Алтай за нахождение в пограничной зоне на территории Кош-Агачского района привлекли к административной ответственности гражданку Великобритании, пишет SM-News.

Табожок, вершина Курайского хребта, Кош-Агач.
Табожок, вершина Курайского хребта, Кош-Агач.
Steffen Mueller в commons.wikimedia.org

Ее оштрафовали по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ и выдворили за пределы пограничной зоны.

Подданная Великобритании — один из активных членов британского Общества евангельских христиан-баптистов. В одном из районов республики она планировала организовать крупную международную конференцию этой организации.

В России члены этой структуры не однократно нарушали закон о свободе совести и религиозных объединений. Так, в конце февраля этого года в Анапе суд запретил деятельность местной общины «Анапская церковь международного союза церквей Евангельские христиане-баптисты».

Как сообщалось в СМИ, община занималась миссионерством и распространяла информационные материалы, не уведомив о начале такой деятельности региональный Минюст, что является прямым нарушением действующего законодательства.

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