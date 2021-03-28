Гражданку Великобритании оштрафовали за нарушение границы на Алтае

В Республике Алтай за нахождение в пограничной зоне на территории Кош-Агачского района привлекли к административной ответственности гражданку Великобритании, пишет SM-News.

Ее оштрафовали по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ и выдворили за пределы пограничной зоны.

Подданная Великобритании — один из активных членов британского Общества евангельских христиан-баптистов. В одном из районов республики она планировала организовать крупную международную конференцию этой организации.

В России члены этой структуры не однократно нарушали закон о свободе совести и религиозных объединений. Так, в конце февраля этого года в Анапе суд запретил деятельность местной общины «Анапская церковь международного союза церквей Евангельские христиане-баптисты».

Как сообщалось в СМИ, община занималась миссионерством и распространяла информационные материалы, не уведомив о начале такой деятельности региональный Минюст, что является прямым нарушением действующего законодательства.