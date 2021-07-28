«Гремучая смесь» из алкоголя и старых обид довела жителя Алтайского края до убийства друга

В убийстве знакомого, замаскированном под безвестное исчезновение, обвиняют 62-летнего жителя Новичихинского района, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По информации правоохранителей, 18 июля два друга приехали на рыбалку на пруд в Новичихинском районе.

«В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт — вспомнились старые обиды. Подозреваемый взяв монтировку, не менее семи раз ударил старого друга по голове. Впоследствии мужчина заявил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении знакомого», — указывают в Следкоме.

Тело мужчины было обнаружено в водоеме с признаками утопления.

Подозреваемый определен под домашний арест. Расследование продолжается.