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Происшествия

«Гремучая смесь» из алкоголя и старых обид довела жителя Алтайского края до убийства друга

В убийстве знакомого, замаскированном под безвестное исчезновение, обвиняют 62-летнего жителя Новичихинского района, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Монтировка.
Монтировка.
gtavicecity.ru

По информации правоохранителей, 18 июля два друга приехали на рыбалку на пруд в Новичихинском районе.

«В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт — вспомнились старые обиды. Подозреваемый взяв монтировку, не менее семи раз ударил старого друга по голове. Впоследствии мужчина заявил в правоохранительные органы о безвестном исчезновении знакомого», — указывают в Следкоме.

Тело мужчины было обнаружено в водоеме с признаками утопления.

Подозреваемый определен под домашний арест. Расследование продолжается.

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