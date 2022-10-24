Грибник на «тихой охоте» нашел человеческий скелет

На кости наткнулся грибник и сообщил о своей находке в правоохранительные органы.
Останки отправлены на экспертизу, полученные сведения сопоставят с базой данных без вести пропавших.
Ранее человеческий скелет в кроссовках нашли в Алтайском крае.
В Саратовской области обнаружили скелетированные останки человека, пишет Саратов24daily.
На кости наткнулся грибник и сообщил о своей находке в правоохранительные органы.
Останки отправлены на экспертизу, полученные сведения сопоставят с базой данных без вести пропавших.
Ранее человеческий скелет в кроссовках нашли в Алтайском крае.
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