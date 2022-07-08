8 июля
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Происшествия

Человеческий скелет в кроссовках нашли в Алтайском крае

Скелет человека обнаружен в лесу в Мамонтовском районе на участке между селами Буканское и Первомайское. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

Скелет в кроссовках нашли в Мамонтовском районе
Скелет в кроссовках нашли в Мамонтовском районе
"Инцидент Барнаул"

О страшной находке рассказала местная жительница. По ее словам, 7 июля они с дочерью натолкнулись на останки, когда отправились за грибами.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю подтвердило информацию об обнаружении скелетированных человеческих останков.

По указанному факту правоохранительными органами проводится доследственная проверка. По ее итогам примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, что тело пенсионерки в барнаульской квартире обнаружили спустя более, чем месяц после ее смерти. Труп обнаружили после жалобы соседки снизу, у которой с потолка стала стекать непонятная жидкость.

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