Тело пенсионерки больше месяца пролежало в квартире в Барнауле

Тело пенсионерки в барнаульской квартире обнаружили спустя более, чем месяц после ее смерти. Об этом рассказала в паблике « Инцидент Барнаул » в социальной сети «ВКонтакте» ее соседка снизу.

По словам женщины, ее стал беспокоить неприятный запах, а 1 июля под давлением какой-то жидкости стал провисать натяжной потолок.

Вызванная для устранения проблемы бригада слила несколько литров жидкости. При этом из-за жуткой вони им пришлось работать в респираторах.

Предположив, что это связано с неполадками в канализации, многодетная семья вызвала полицию и сотрудников МЧС, чтобы они посетили квартиру сверху.

Дверь жилья пришлось вскрывать. Там обнаружили разлагающийся труп пожилой женщины. Установлено, что это 73-летняя хозяйка квартиры, которая скончалась больше месяца назад.

Женщина также пожаловалась, что ее многодетная семья испытывает проблемы из-за сильной вони, а жидкость с потолка продолжает стекать. Она призвала городские власти провести санитарную обработку квартиры умершей пенсионерки со вскрытием полов и использованием специальных средств для защиты от распространения бактерий.

Ранее стало известно, что труп мужчины обнаружили 6 июля в барнаульском поселке Пригородный. Правоохранители проводят проверку.