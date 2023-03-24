24 марта
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Происшествия

Группа преступников на Алтае похитила средства маткапитала на 30 млн рублей

Пятерых жителей Рубцовска осудили за сговор и похищение крупной суммы, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Заем. Деньги. Оплата.
Заем. Деньги. Оплата.
unsplash.com

Председатель потребительского кооператива, директор ООО и риэлторы долгое время злоупотребляли доверием должностных лиц Пенсионного Фонда и соцзащиты, а также держателей сертификатов на маткапитал.

Злоумышленники сообщали, что лица, которым была положена такая государственная поддержка, брали займы или покупали недвижимость ровно на сумму маткапитала.

Компетентные органы верили им и давали право распоряжаться, как уполномоченным лицам, суммой маткапитала, чтобы якобы погасить долги или закрыть покупки.

Так, осужденные похитили сумму около 30 млн рублей. Организатора сговора осудили на четыре года в исправительной колонии общего режима и выписали штраф в 500 тыс. рублей.

Директор ООО и еще одна осужденная получили 2 года и 8 месяцев лишения свободы со штрафом 300 тыс. рублей.

Двух риэлторов приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о покупке автомобиля на маткапитал.

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