Группу дерзких подростков будут судить за налеты на «Марию-Ра» и «Пятерочку»

По версии следствия, в 2019 году эта банда в Дзержинском и Октябрьском районах украла аккумуляторы, вещи и деньги из автомобилей, сигареты и продукты из уличных торговых павильонов и магазинов.
Один из бандитов с применением насилия похитил у подростка сотовый телефон. Общая сумма награбленного составила более 235 тыс. рублей.
«В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении ряда краж и грабежа. Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинского районный суд города Новосибирска», — сообщила прокуратура Новосибирской области.
Уголовное дело в отношении аналогичной группировки рассматривает Новосибирский областной суд. Семерых парней судят за целую серию краж, грабежей и разбоев, сообщает портал НДН. Инфо.