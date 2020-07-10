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Происшествия

Группу дерзких подростков будут судить за налеты на «Марию-Ра» и «Пятерочку»

Семеро парней из Новосибирска предстанут перед судом по целому ряду преступлений. В 2019 году они ограбили магазины алтайской сети «Мария-Ра» и федеральной «Пятерочки».

Школьник. Подросток.
Школьник. Подросток.
СС0

По версии следствия, в 2019 году эта банда в Дзержинском и Октябрьском районах украла аккумуляторы, вещи и деньги из автомобилей, сигареты и продукты из уличных торговых павильонов и магазинов.

Один из бандитов с применением насилия похитил у подростка сотовый телефон. Общая сумма награбленного составила более 235 тыс. рублей.



«В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении ряда краж и грабежа. Уголовное дело рассмотрит по существу Дзержинского районный суд города Новосибирска», — сообщила прокуратура Новосибирской области.



Уголовное дело в отношении аналогичной группировки рассматривает Новосибирский областной суд. Семерых парней судят за целую серию краж, грабежей и разбоев, сообщает портал НДН. Инфо.

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