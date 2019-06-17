Грузчик из Алтайского края тайно снимал на видео посетителей туалета

Попался мужчина, когда хотел забрать свой телефон с записью, но случайно выронил его в другую кабинку. Он побоялся быть застигнутым на месте преступления и скрылся. Злоумышленника удалось установить.
Обвиняемый свою вину признал. Уголовное дело направлено в суд. Мужчина обвиняется по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни».
Напомним, ранее на похожем преступлении попался житель Барнаула. Он снимал девушек в туалете торгового центра. Суд приговорил его к 4-м месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.