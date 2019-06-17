Грузчик из Алтайского края тайно снимал на видео посетителей туалета

31-летний житель Змеиногорска установил в туалете магазина скрытую камеру, которая транслировала видео ему в телефон. Так мужчина следил за посетителями и нарушил частную жизнь семи человек, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.