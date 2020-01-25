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Происшествия

Грузчиков из Шереметьево накажут за жуткую смерть двух котов в багажном отсеке

Пассажир рейса «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Шереметьево Максим Чумаченко рассказал, что два его кота породы американский колор-пойнт получили серьезные травмы во время транспортировки и погибли. Свидетель видел, как грузчики «швыряют» переноски с животными.

Лапы, кошка.
Лапы, кошка.
CC0

Мужчине выдали две переломанные корзинки, перевязанные веревками. Одна кошка скончалась в самолете, вторая — на столе у ветеринара, пишет tvc.ru. По словам ветврачей, оба питомца погибли от внутреннего кровоизлияния, которое спровоцировали травмы.

Еще одна любимица выжила, так как летела трансфером до Софии без выдачи в Москве. У животного сильное обморожение.

В авиакомпании заявили, что ответственность за инцидент несет компания «Шереметьево Хэндлинг», добавляет РБК.

«Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные грузчики аэропорта Шереметьево были привлечены к ответственности», — отметили в «Аэрофлоте».

Также в авиакомпании намерены выступить с инициативой пересмотра правил транспортировки переносок с животными во всех российских аэропортах.

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