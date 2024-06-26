Грузовик перевернулся на алтайской трассе

Причины происшествия неизвестны.
Однако очевидцы сообщают, что фуры постоянно прижимаются к обочине из-за обгоняющих их легковушек.
Ранее в Барнауле легковушка столкнулась с трамваем.
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Авария с участием большегруза произошла в Целинном районе Алтайского края, сообщает "Инцидент Барнаул".
Причины происшествия неизвестны.
Однако очевидцы сообщают, что фуры постоянно прижимаются к обочине из-за обгоняющих их легковушек.
Ранее в Барнауле легковушка столкнулась с трамваем.
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